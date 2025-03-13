Azerbaycan-Ermenistan Barış Görüşmeleri Tamamlandı

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış görüşmelerinin tamamlandığını ve tarafların olası bir barış anlaşması metni üzerinde uzlaştığını duyurdu. Bakü ve Erivan, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından iki kez savaşmıştı. Son olarak, Azerbaycan Eylül 2024’te gerçekleştirdiği 24 saatlik bir saldırıyla bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirmişti. Her iki ülke, daha önce kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etmiş ancak şimdiye kadar somut bir sonuç elde edememişti.

ANLAŞMA SÜRECİNDEKİ ENGELLER

Ceyhun Bayramov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ermenistan ile barış anlaşması metni üzerindeki müzakere süreci tamamlandı. Ermenistan, barış anlaşmasının anlaşma sağlanamayan iki maddesiyle ilgili Azerbaycan’ın tekliflerini kabul etti” dedi. Ocak ayı sonunda ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması taslağındaki 17 maddeden ikisinin hala çözüme kavuşturulamadığını aktarmıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada bu iki başlıkta bir çözüm sağlanamadığını ifade etti. Erivan’dan, Bakü’nün anlaşma sağlandığına yönelik açıklamaya henüz bir yanıt gelmedi, ancak Ermeni Dışişleri Bakanlığı ilerleyen zamanlarda konu hakkında bir açıklama yapılacağını bildirdi.

İLERİDE BEKLENEN HAREKETLER

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, “Ermenistan’dan bir sonraki beklentimiz anayasal değişiklikler” ifadesini kullanarak, Bakü’nün Ermenistan anayasasında yer alan bağımsızlık deklarasyonunda Karabağ üzerindeki hak iddialarına itiraz etti. Karabağ’ı kontrol altına aldıktan sonra bölgede yaşayan 100 binden fazla Ermeni, bu bölgeden kaçtı. Erivan, ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir adım olarak, Bakü’nün Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz yıl, yıllarca önce ele geçirdiği sınırdaki dört köyü Azerbaycan’a bırakma kararı almıştı.