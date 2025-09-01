Azerbaycan, Ermenistan’la Barış İçin Anlaşma Yaptı

Azerbaycan, Ermenistan Arasındaki Barış Görüşmeleri

Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun feshini şart koştu. Beyaz Saray’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta bir üçlü zirve düzenledi.

Üçlü Zirveden Ortak Başvuru

Bu zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, AGİT’e Minsk Grubu’nun feshedilmesine ilişkin ortak başvuruda bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyi’nin AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesine dair bir karar aldığı kaydedildi.

AGİT’nin Feshinin Detayları

Açıklamada, AGİT Sekreterliğine bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması için talimat verildiği vurgulandı. 1992 yılında Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu, Rusya, ABD ve Fransa’nın eş başkanlığını üstlenmesine rağmen etkili bir çözüm üretememişti.