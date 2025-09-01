Azerbaycan, Ermenistan’la Barış İmzaları Attı

Azerbaycan’IN BARIŞ ANLAŞMASI ŞARTI

Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun feshi şartını öne sürmüş durumda. Beyaz Saray’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta önemli bir zirve gerçekleştirdiği bildiriliyor.

ORTAK BAŞVURU YAPILDI

Bu üçlü zirvenin hemen ardından, iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu’nun feshedilmesine yönelik AGİT’e ortak bir başvuruda bulundular. Bu başvuru, her iki tarafın da feshin gerçekleştirilmesi yönünde istekli olduklarını ortaya koydu.

FESHEDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyi’nin AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının feshine dair karar aldığı ifade edildi. Açıklamada, AGİT Sekreterliğine, bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması talimatının verildiği belirtiliyor.

AGİT MİNSK GRUBU’NUN TARİHİ

Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek amacıyla 1992 yılında kurulan AGİT Minsk Grubu, Rusya, ABD ve Fransa’nın eş başkanlığını yürütmesine rağmen, şimdiye kadar kalıcı bir çözüm üretemediği kaydediliyor.