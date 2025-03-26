Haberler

Azerbaycan, Fernando Santos’la Kötü Gidiyor

FERNANDO SANTOS’UN PERFORMANSI SORUNLULARLA DOLU

Son olarak Beşiktaş’ı da çalıştıran ve Portekiz Milli Takımı ile büyük başarılara imza atan deneyimli teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı’ndaki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Santos’un yönetiminde sahaya çıkan Azerbaycan, oynadığı son dokuz maçta galibiyet yüzü göremiyor. Üstelik bu maçların sekizinde mağlup olarak kötü bir grafik ortaya koyuyor.

Azerbaycan’IN ALDIĞI KÜÇÜK BAŞARILAR

Fernando Santos’un Azerbaycan’ın başına geçmesiyle birlikte alınan sonuçlar oldukça olumsuz. Bu süreçte Azerbaycan, yalnızca Estonya ile golsüz berabere kalarak tek puanını elde ediyor. Diğer maçların tamamında ise sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Özellikle İsveç karşısında yaşanan 6-0’lık hezimet, takımın en ağır yenilgilerinden biri olarak kayda geçiyor. Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan teknik adam, Azerbaycan’daki başarısız sonuçlar nedeniyle yoğun eleştiri alıyor.

YETERSİZ OYUN SİSTEMİ

Beklentilerin gerisinde kalan oyun sistemi, hücumdaki etkisizlik ve savunmadaki zayıflıklar futbol otoriteleri tarafından sıkça dile getiriliyor. Azerbaycan Milli Takımı, son dokuz maçta yalnızca üç gol atarken, kalesinde tam 22 gol görüyor. Bu, maç başına ortalama 2,4 gol yediklerini gösteriyor. Hücum hattındaki üretkenlik sorununun yanı sıra, savunma hattındaki büyük zaaflar dikkat çekiyor.

SANTOS’UN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Fernando Santos’un takımın başında kalıp kalmayacağıysa büyük bir merak konusu. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun, bu kötü gidişata rağmen deneyimli hocaya bir süre daha şans verebileceği konuşuluyor. Ancak, ilerleyen dönemde benzer sonuçlar alınırsa, Santos ile yolların ayrılması kaçınılmaz olabiliyor. Azerbaycan taraftarları da sosyal medya üzerinden teknik direktör değişikliği taleplerini sık sık dile getiriyor. Takımın başına daha dinamik ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik adamın getirilmesi gerektiğini savunanlar çoğunlukta. Azerbaycan’ın önündeki maçlar, Santos’un geleceği açısından belirleyici olacak. Eğer takım bir an önce toparlanamazsa, deneyimli teknik adamın Azerbaycan macerası kısa sürebilir. Fernando Santos’un ve Azerbaycan Milli Takımı’nın önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TFF 3. Lig’de Bulvarspor-Bursaspor Maçı Detayları

TFF 3. Lig'de Bulvarspor ile Bursaspor karşılaşması futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve HTSpor frekansına ulaşmak için araştırmalar sürüyor.
Haberler

Ceyhun Kazancı’nın Kariyer ve Görevleri

Ceyhun Kazancı, son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifasıyla spor dünyasında yeniden dikkat çekti. Yaşı ve kökeni hakkında merak uyandıran sorular gündeme geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.