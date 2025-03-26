Azerbaycan, Fernando Santos’la Kötü Gidiyor

FERNANDO SANTOS’UN PERFORMANSI SORUNLULARLA DOLU

Son olarak Beşiktaş’ı da çalıştıran ve Portekiz Milli Takımı ile büyük başarılara imza atan deneyimli teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı’ndaki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Santos’un yönetiminde sahaya çıkan Azerbaycan, oynadığı son dokuz maçta galibiyet yüzü göremiyor. Üstelik bu maçların sekizinde mağlup olarak kötü bir grafik ortaya koyuyor.

Azerbaycan’IN ALDIĞI KÜÇÜK BAŞARILAR

Fernando Santos’un Azerbaycan’ın başına geçmesiyle birlikte alınan sonuçlar oldukça olumsuz. Bu süreçte Azerbaycan, yalnızca Estonya ile golsüz berabere kalarak tek puanını elde ediyor. Diğer maçların tamamında ise sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Özellikle İsveç karşısında yaşanan 6-0’lık hezimet, takımın en ağır yenilgilerinden biri olarak kayda geçiyor. Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan teknik adam, Azerbaycan’daki başarısız sonuçlar nedeniyle yoğun eleştiri alıyor.

YETERSİZ OYUN SİSTEMİ

Beklentilerin gerisinde kalan oyun sistemi, hücumdaki etkisizlik ve savunmadaki zayıflıklar futbol otoriteleri tarafından sıkça dile getiriliyor. Azerbaycan Milli Takımı, son dokuz maçta yalnızca üç gol atarken, kalesinde tam 22 gol görüyor. Bu, maç başına ortalama 2,4 gol yediklerini gösteriyor. Hücum hattındaki üretkenlik sorununun yanı sıra, savunma hattındaki büyük zaaflar dikkat çekiyor.

SANTOS’UN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Fernando Santos’un takımın başında kalıp kalmayacağıysa büyük bir merak konusu. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun, bu kötü gidişata rağmen deneyimli hocaya bir süre daha şans verebileceği konuşuluyor. Ancak, ilerleyen dönemde benzer sonuçlar alınırsa, Santos ile yolların ayrılması kaçınılmaz olabiliyor. Azerbaycan taraftarları da sosyal medya üzerinden teknik direktör değişikliği taleplerini sık sık dile getiriyor. Takımın başına daha dinamik ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik adamın getirilmesi gerektiğini savunanlar çoğunlukta. Azerbaycan’ın önündeki maçlar, Santos’un geleceği açısından belirleyici olacak. Eğer takım bir an önce toparlanamazsa, deneyimli teknik adamın Azerbaycan macerası kısa sürebilir. Fernando Santos’un ve Azerbaycan Milli Takımı’nın önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.