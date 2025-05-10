Azerbaycan, Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek Verdi

AZERBAYCAN’DAN ATEŞKESİ DESTEĞE ALAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesi desteklediklerini belirtti. İki ülke arasında varılan ateşkes anlaşması, Azerbaycan tarafından olumlu karşılandı.

ATEŞKESİN HAFTA KATEDİCİ ETKİSİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, “Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azalmasına ve kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını umuyoruz. Tarafları, mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin inşasına yönelik üretken bir diyaloga davet ediyoruz” denildi.