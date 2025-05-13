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Azerbaycan’ı Ziyaret Eden Güler Kabul Edildi

Azerbaycan CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’İ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti. İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Bakan Güler, bu görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un da hazır bulunduğunu bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMLARI İLETİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti” ifadeleri yer aldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguluyor.

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