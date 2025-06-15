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Azerbaycan’ın 15 Haziran’ını Kutluyoruz

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı. Mesajında, “Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan’la İlişkilere Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağların önemine değindi. 15 Haziran’ın, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesindeki anlamına dikkati çekerek, kardeşlik duygularını pekiştirici bir gün olduğuna vurgu yaptı.

Milli Kurtuluş Günü Anlamı

Bu özel gün sebebiyle, Azerbaycan halkına ve yönetimine olan sevgisini ve destek mesajlarını yineleyerek, kardeşlik ilişkilerinin devam etmesini temenni etti.

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