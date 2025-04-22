Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Ziraat Bankası açıldı

YENİ ŞUBE AÇILIŞI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Ziraat Bank Azerbaycan’ın on birinci şubesi faaliyete geçti. Açılış törenine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Türk kurumları temsilcileri katıldı. Bankanın yeni şubesi olan Neftçiler, hizmet vermeye başladı. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, yeni açılan şubede konuklara bilgi aktardı. Büyükelçi Akgün, banka çalışanlarıyla sohbet ederken başarı diledi ve yeni şubenin hayırlı olmasını temenni etti.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ ROL

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgün, Ziraat Bank Azerbaycan’ın on birinci şubesinin yatırımcılar ve tüketiciler açısından büyük bir görev üstlendiğini vurguladı. Akgün, ayrıca Ziraat Bank Azerbaycan’ın Bakü, Sumgayıt, Gence ve Nahçıvan’da da şubelere sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin bankacılık hizmetlerinin Azerbaycan’da genişlemekte olduğunu ifade etti. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, bankanın 2014 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlattı. Açıklamasında, Ocak 2024’te Nahçıvan’da 10. şubeyi ve Guba ilinde bir hizmet noktası açmayı planladıklarını da aktardı.

GELECEK HEDEFİ

Demir, bugün itibarıyla Azerbaycan’daki şube sayısının 11’e ulaştığını kaydederek, “Bu bizim için son derece kıvanç verici bir durum. Gelişerek devam edeceğiz. Uygun olan yerlerde, ihtiyaçlara göre yeni şubeler açacağız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ilerleyen dönemde Azerbaycan çapında faaliyet gösteren ASAN Hizmet Merkezleri’nde hizmet noktaları açmaya odaklanacaklarını belirtirken, “Bu yolculuğumuzun ana temel noktası Azerbaycan’ın ilk 10 bankası arasında yer almak ve kalıcı olarak hizmetimize devam etmektir. İş insanlarının Azerbaycan ve Türkiye ile ticaretlerinde önemli aracılık rolü üstlenmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle dış ticaret konusunda tercih edilen bir banka durumuna geldik.” ifadelerini kullandı.