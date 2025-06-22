Azerbaycan Kardeşlik Buluşması Yapıldı. Türk Ve Azerbaycan Bayrakları Göndere Çekildi. Kardeşlik Daha Da Pekiştirilecek Dedi. Şehitler Rahmetle Anıldı, Bağlılık Vurgulandı. Türk Dünyasının Kardeşliğine Önem Verildi. Belediye Başkanı, İş Birliği İçin Çalıştı

BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Azerbaycan Kardeşlik Buluşması, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yapıldı. Burak Tunçkol’a ait otağda düzenlenen etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in damadı Agil Sametbeyli, Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay ile Tunçkol, Azerbaycan ve Türk bayraklarını göndere çekti.

KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK AMACIYLA

Tunçkol, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha fazla pekiştirmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini açıkladı. Türkiye ve Azerbaycan’ın dost değil kardeş olduğunu vurgulayan Tunçkol, “Bugün göndere çektiğimiz iki bayrak kıyamet gününe kadar dalgalanacaktır. İki devlet tek millet, Türkiye ve Azerbaycan’dır.” şeklinde konuştu.

Sametbeyli, dünyanın neresinde olursa olsun vatanın varlığı ve kutsal değerlerini korumak için hayatını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan’ın candan bağlı olduğuna dikkat çeken Sametbeyli, “Azerbaycan halkının Türkiye’de sevildiğini görmek mutluluk verici.” dedi. Elçibey’in sözüne atıfta bulunarak, “Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da güçlenecek, Türkiye güçlendikçe Karabağ’ımızı daha rahat geri alacağız” ifadesini hatırlattı ve Türkiye’nin verdiği destekle Azerbaycan ordusunun önemli bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin tüm Türk dünyasının kardeşliğinin simgesi olduğunu ekledi.

Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, Tunçkol’a teşekkür etti. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da ileri taşımak için çalışmalara devam edeceğini dile getirdi.