Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda Ziyaret Gerçekleşti

GÖKSEL GÜLBEY’İN ZİYARETİ

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyesi Erdal Vural, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev’i makamında ziyaret etti. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen bu görüşme sırasında, Başkan Gülbey, başkonsolos Aliyev’e derneğin faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

AZERBAYCAN’IN DAVA VE ACISI

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan’ın davası bizim davamızdır. Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır. Biz dernek olarak Ermeni lobisinin dünya kamuoyunun gözlerini boyama ve yalan politikasına karşın verdiğimiz mücadele yanında, gerek burada gerek Azerbaycan’da Ermenilerin yapmış olduğu katliamları açığa çıkarmak için faaliyetler yürütmekteyiz” şeklinde ifade etti. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise Gülbey’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

GORÜŞME SONRASI

Ziyaretin ardından Gülbey ve beraberindekiler, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’ndan ayrıldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.