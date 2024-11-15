Azerbaycan Mahallesi’nde Dönüşüm Çalışmaları Tamamlandı

DEPREM DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ İLERLEME

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ciddi hasar gören Azerbaycan Mahallesi’nde, Azerbaycan’ın katkılarıyla yürütülen dönüşüm çalışmalarının yüzde 45’i tamamlandı. Azerbaycan devletinin desteğiyle hayata geçirilen projede, bölge sakinlerinin güvenli ve modern yaşam alanlarına ulaşması hedefleniyor. İnşaat faaliyetleri devam ederken, yerel yönetimler ve inşaat firmaları, altyapı hizmetlerinin en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ediyor. İlerleyen dönemlerde altyapı ve üstyapı projelerinin de hızla sona ermesi bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ YENİ KONUTLARI BEKLİYOR

Vatandaşlar, yeni deprem konutlarının tamamlanmasını büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Zorlu süreçte barınma sorunuyla karşılaşan mahalle sakinleri, yeni konutlarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Tamamlanan ve hâlâ süren konutlar, depremzedelere sadece birer ev değil, aynı zamanda güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dönüşüm çalışmalarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını belirtti. Ünlüer, “Azerbaycan hükümeti ile birlikte yürütüyoruz çalışmaları. Bölgede fiziki gerçekleşme yüzde 45. Mahallede 24 derslik okulumuz da var ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Azerbaycan hükümetimiz bize kültür merkezi de inşa edecek, onun da çalışmaları devam ediyor. Yıl sonunda ciddi ilerleme sağlamayı planlıyoruz” dedi.

KONUT VE TİCARİ ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Mahallede toplamda 71 bina inşa edilmesi planlanıyor ve bu binalar arasında 784 bağımsız birim bulunacak. Bu birimlerden 456’sı konut, 328’i ise ticari alan olarak kullanılacak. Bu dönüşüm, depremzedelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen büyük bir projeyi temsil ediyor.