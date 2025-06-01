Azerbaycan Medya Buluşması Gerçekleşti

MEDYA BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Azerbaycan’ın resmi medya kurumu Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” etkinliği kapsamında Türkiye – Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirildi. KGK’nın, birinci medya buluşmasını 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Matbuat Şurası ile birlikte Bakü’de yaptığı daha önce biliniyordu. 50’ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazetecinin katılım gösterdiği buluşmada, duayen gazeteci Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat da yer aldı. Medya buluşması, Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’na iniş ile başladı. İlk gün Azerbaycanlı gazetecilerle beraber Gence’de bir şehir turu yapıldı.

GENCE’DE TARİH VE KÜLTÜR ZİYARETİ

Gence’deki tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra, Türk şehitliği ve TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa’nın Gence’deki evi de KGK heyetinin ziyaret ettiği yerler arasında bulundu. Heyet, daha sonra karayoluyla Şuşa’ya yöneldi. Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu rehberliğinde gerçekleşen tur kapsamında, bölgede birçok tarihi mekan da ziyaret edildi. Heyet, Karabağ’ın incisi olarak adlandırılan tarihi Şuşa’daki yeni yerleşim alanını da ziyaret etti ve burada yerli halkla çocuklarla röportaj yaptı. Cıdır Düzü tepesine çıkan heyet, Azerbaycanlı askerlerin insanüstü çabalarıyla tırmandıkları yerlerde hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, Şuşa’da Ermeni yıkımından sonra yeniden inşa edilen cami ve mescidleri de ziyaret ederek buradaki imar çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

BAKÜ’DE MEDYA FORUMU YAPILDI

Şuşa’dan Bakü’ye dönüş yolunda Hocalı’yı ziyaret eden heyet, burada Ermeni milislerin uyguladığı zalimlikleri yerinde gözlemlediler ve tanıklardan bilgi aldılar. Bakü’de ilk gün, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde “Yapay Zeka” konulu Medya Forumu düzenlendi. Forumda, Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarının ardından, KGK Dış Medya Meclisi Başkanı Elşad Eyvazlı moderatörlük yaptı. SODİMER ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan “Yapay Zeka Gazeteciliği” üzerine konuştu. Türkiye Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise “Yapay zeka ile dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusunu yanıtladı. Forum, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Azerbaycan CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI AÇIKLAMALAR YAPTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, medya buluşması çerçevesinde gazetecilerle bir araya geldi. Burada Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve bölgesel iş birliği konularında açıklamalarda bulundu. Hacıyev, 17 maddelik barış anlaşmasının hazırlandığını ve Ermenistan’ın buna olumlu baktığını ifade etti. Ancak Ermenistan Anayasası’ndaki Karabağ maddesinin değiştirilmesinin barış için önemli olduğunu vurguladı. Hacıyev, barışın sağlanmasının Güney Kafkasya’daki ekonomik iş birliklerine kapı aralayacağını da belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki rolünü “kardeşlik” ilişkisiyle tanımlayan Hacıyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını söyledi. Ayrıca, Azerbaycan’ın İsrail ile olan ilişkilerinin medyada yanlış aktarıldığını, bu ilişkilerin stratejik olduğunu vurguladı.

AÇIKLAMALAR VE ZİYARETLER DEVAM ETTİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Yavuz Donat, Hikmet Hacıyev’e katılımı dolayısıyla teşekkür plaketi sundular. Gazeteciler, ardından Azerbaycan Milli Meclisi’ni de ziyaret ederek, meclis genel sekreteri ve yetkililerden bilgi aldılar. Meclis genel kurul salonunda hatıra fotoğrafı çektiren heyet, Haydar Aliyev kitaplığı ve hatıra holünü de gezdi. KGK üyesi gazeteciler, Türkiye Büyükelçiliği’nde kendilerine verilen resepsiyonda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldiler. Büyükelçi Akgün, KGK heyetini Bakü’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gazeteciler, Türk Şehitler anıtı ve Türk şehitlerinin mezarlarını da ziyarete giderek dua ettiler. Buluşma, Bakü’daki Zafer Parkı, İçerişehir ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tarihi yerleri kapsayan şehir turuyla tamamlandı.

GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRMELER

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye-Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması’nı değerlendirdi. Dim, “Bu anlamlı buluşmada Azerbaycan’la ‘İki Devlet, Bir Millet. Bir Medya’ felsefesi doğrultusunda etle tırnak gibiyiz. Böyle etkinliklerin daha sık yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Kardeşliği pekiştirmek için KGK olarak her daim inisiyatif almaya hazırız” dedi.