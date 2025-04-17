“Azerbaycan, Nahçıvan’a Geçiş Sağlamalıdır.”

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonucunun faydalı olduğunu belirten Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması konusundaki beklentilerini mevkidaşına tekrar hatırlattı.

GEÇİŞİN ENGELSİZ OLMASI GEREKİYOR

Barış anlaşmasının imzalanması için Erivan’dan Ermenistan Anayasası’nın değiştirilmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesini talep ettiklerini ifade eden Bayramov, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz geçişin sağlanması konusunun iki ülkenin gündeminde olduğunu dile getirdi. Ancak bu konuda henüz pratik sonuçların elde edilemediğinin altını çizen Bayramov, “Azerbaycan, kendi topraklarında bu yolun inşası konusunda ilerleme kaydetti, Ermenistan ise henüz yükümlülüklerini yerine getirmedi.” dedi. Geçişin tarihi boyutlarına değinmek istemediğini belirten Bakan, bu durumun Azerbaycan için kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerektiğini vurguladı.

BARİŞ ANLAŞMASINI İMZALAMAYA ÇAĞRI

Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon da, Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşmasının taslak metni üzerinde sağladığı mutabakatı takdir ettiğini söyledi. Fajon, iki ülke arasında barışın sağlanmasına yönelik görüşlerini belirterek, “Tarafları bir an önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum. Güney Kafkasya barışı hak ediyor.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, iki taraf arasındaki barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.