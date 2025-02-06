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Azerbaycan Rusya’ya “Rus Evi” Notası Gönderdi

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Azerbaycan’DA RUS KÜLTÜR MERKEZİ FAALİYETLERİ DURDURULUYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü’de bulunan ve “Rus Evi” olarak bilinen “Rusya Kültür Merkezi”nin aktivitelerinin sonlandırılması amacıyla Rusya’ya nota gönderildiğini duyurdu. Hacızade, bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan’daki temsilcisi olan Rusya Kültür Merkezi’nin, Azerbaycan’da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve bu nedenle ilgili mevzuatı ihlal ettiğini ifade etti.

ULUSAL MEVZUAT VE MUTUAL İLKELER BU KARARI DESTEKLİYOR

Hacızade, benzer kuruluşların Azerbaycan’daki çalışma şeklinin ulusal mevzuata, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesine ve ikili anlaşmalara bağlı olarak düzenlendiğini vurguladı. Bu bağlamda, Rus Evi’nin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik Rusya’ya verilen notanın içeriği hakkında bilgi vererek, yapılan işlemlerin hukuki zeminini açıkladı.

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