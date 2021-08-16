Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye’de

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirerek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı gezdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere ait silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyeceği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Kıdemli Orgeneral Hasanov’un, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Hasanov, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı şirketlere tarafından üretilen silah, teçhizat ve askeri amaçlı araçları inceleyecek” ifadesine yer verildi.

Ziyaret sırasında, Hasanov ve Türk yetkililer arasında bir dizi görüşmenin planlandığı kaydedildi.