Azerbaycan Tahran’da Anma Etkinliği Düzenlendi

AZERBAYCAN’IN ULUSAL LİDERİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 102’nci yıl dönümü sebebiyle bir etkinlik organize etti. Tahran’daki Büyükelçilik binasında düzenlenen programa, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İranlı diplomatlar, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları yer aldı.

HAYDAR ALİYEV’İN ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinlikte, Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın bağımsızlığı, devlet inşası ve uluslararası ilişkilerdeki konumuna yaptığı katkılar ön planda tutuldu. Aliyev’in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında kısa bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Alizade, Haydar Aliyev’in hem Azerbaycan halkı hem de Türk dünyası için taşıdığı önemi ifade ederek, onun siyasi mirasının günümüzde de yaşatıldığını belirtti. Alizade, “Haydar Aliyev’in ileri görüşlü ve akıllı siyasetinin takip edilmesiyle Azerbaycan toprakları bugün işgalden kurtulmuştur.” şeklinde konuştu.

ALIYEV DÖNEMİ HATIRALARI ANLATILDI

Etkinlik kapsamında ayrıca, Haydar Aliyev’in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran’ın Bakü Büyükelçisi olarak görev yapmış eski diplomat Ehad Gazayi de bir konuşma yaparak, o döneme ilişkin hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Gazayi, Haydar Aliyev ile geçirdiği zamanlara dair anılarını anlatarak, büyük liderin bıraktığı etkiye dikkati çekti.