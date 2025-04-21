Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Karabağ’ın tarımsal önemi üzerinde durdu. Tarım diplomasisi ile problemler aşılmalı. Gıda güvenliği ve sağlığı kritik. İklim değişikliği tarımı etkiliyor. Yeni araştırmalara ihtiyaç var. Tarım yatırımlarını artırmalıyız

AZERBAYCAN TARIM BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin tarımsal üretim açısından önem taşıdığını vurguladı. “Türkiye’de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamalarını yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Gelecek hafta gerçekleştirilecek IV. Tarım Orman Şurası çerçevesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla “Tarım Diplomasisi Atölyesi” düzenlendi. Etkinlikte, “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda soruları yanıtlayan Memmedov, tarımın ve tarım diplomasisinin önemini öne çıkardı. Çiftçilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Memmedov, “Ürettiğimiz siyasetin çiftçinin ve tarımda çalışanların hayatına etkisi yoksa, onların bu politikalardan haberleri yoksa politikalarımız uzun vadeli ve sağlıklı olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Memmedov, gıda güvenliği ve sağlığının önemine değinerek, iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve arzı açısından yol açtığı sorunları gündeme getirdi. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yaşanan taşkınlar, zirai donlar ve kuraklıkları aktaran Memmedov, “İklim değişikliği konusundaki araştırmalara ve tarım faaliyetlerine yeniden bakılması ve bu alanda yeni araştırmalar yapılması gerekiyor.” dedi. Tarım Şurası ve bu tür süreçlerin bu konular için iyi bir platform sunduğunu belirten Memmedov, ülkelerin birbirlerine destek olarak bu alanda politikaları ve diplomayı ileriye taşıyabileceğini ifade etti. Bu noktada finansmanın önemine dikkat çeken Bakan, Türk ülkeleri kapsamında tarım projelerinin ve gıda sağlığının geliştirilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

KARABAĞ’IN TARIM İÇİN ÖNEMİ

Mecnun Memmedov, Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali altında kalan ve 2020 yılında kurtarılan Karabağ bölgesindeki tarımsal gelişmeleri aktardı. Bu illerin sağlıklı gıda üretim bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlatan Memmedov, bölgeden ayrılan ailelerin çocuklarının belki de bugüne kadar hiç tarımla ilgilenmediğini belirtti. Memmedov, geri dönecek gençlerin tarımda çalışmalarının gerek olduğunu kaydederek, “Biz de Türkiye’de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamalarını yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Drenajlar, yollar ve su altyapı işleri bunun altyapısını hazırlıyoruz.” dedi. Karabağ’ın sağlıklı gıda üretimi için önemli olduğuna dikkat çeken Memmedov, “Bu araziler hastalıklardan ve virüslerden arındırılmış ham yerlerdir. Bu arazilerde iklim değişikliğinin getirdiği sorunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” diye ekledi.

TARIM DİPLOMASİSİ İLE ÇÖZÜMLER

Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr, tarımın her ülkenin politikalarını ciddi anlamda etkilediğini ve ülkelerin tarımsal üretimdeki istikrarsızlıkla mücadele ettiğini belirtti. İklim değişikliği ve üretim yetersizliği gibi konuların artık uluslararası bir probleme dönüştüğünü ifade eden Bedr, “Bu da istikrarımızı ve yaşantımızı etkileyecektir. Tarım sektöründeki kıtlık insanların yaşam kalitesini etkileyecektir.” dedi. Tarım diplomasisinin ülkeler arasındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yapan Bedr, “Bunu sağlamak için tarım diplomasisinin yapılması gerekmektedir.” açıklamasını yaptı.

YATIRIM İHTİYACI

Emced Bedr, Suriye’de yaşanan yıkım sürecinden bahsederek, tarımı tekrar canlandırmak için ciddi bir çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti. Ülkede yeni bir tarım politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bedr, “Su kaynaklarımızda azalma var. Bu da diplomatik ilişkilerimizi hızlandırmamızı gerektiriyor. Tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda yatırımcılara ihtiyacımız var. Özellikle komşu ülkelerimiz ve Türkiye’deki tarım yatırımı yapan firmalarla görüşmeye hazırız. Bu hem bizim hem de yatırımcılar için fayda sağlayacak.” diye sözlerini tamamladı.