Azerbaycan Ticaret Temsilcisi, Türk iş insanlarına yatırım fırsatlarını açıkladı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN TİCARET TEMSİLCİSİNDEN HAVALİLERE SESLENİYOR

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Teghiyev, Erzincanlı iş insanlarına hitap ederek, “Türkiye’deki Ticaret Temsilcisi Ofisi olarak, Azerbaycan’a yatırım yapacaklar listesinde Türk iş insanlarının ön sıralarda yer alacağına içtenlikle inanıyoruz. Bu güçlü iş birliği hem Azerbaycan hem de Türkiye için kazan-kazan bir durum yaratmaktadır. Değerli iş insanlarına başarılar diliyor, onlara Ticaret Temsilciliğimizin sloganı olan ‘Yabancı yatırım düşünüyorsanız, yabancı olmayan Azerbaycan’a gelin’ diyorum” ifadelerini kullandı. Erzincan’da, ‘Azerbaycan’da Yatırım ve İş Fırsatları’ konulu bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve birçok iş insanı katıldı.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, geçen ay oda meclis üyeleriyle birlikte Bakü’de düzenlenen tarım ve sanayi fuarına katıldıklarını belirterek, “Fuarda gelecekte neler yapabileceğimizi ve nasıl iş birliği sağlayabileceğimizi görüştük. Bugün burada, değerli dostumuz ve kardeş ülke Azerbaycan’ı yatırım ve iş fırsatlarını konuşmak üzere ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki devlet bir millet olarak, ortak geçmişe, kültüre ve değerlere sahip insanlarız. Erzincan bu gönül köprüsünün önemli ayaklarından biri olarak, tarih boyunca Azerbaycan ile derin bağlar kurmuş, dostluğun ve kardeşliğin merkezi olmuştur” dedi.

YATIRIM FIRSATLARI VE SEKTÖRLER

Toplantıda konuşan Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan’da yatırımcılara muafiyetler sağladıklarına ve devlet kurumlarıyla ortaklık fırsatları sunduklarına dikkat çekerek, “Biz, teknoloji transferini teşvik etmek ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine yönelik fırsatları değerlendirmekteyiz. Türk iş insanlarının tarım, ilaç, gıda, cam, deri, madencilik, tekstil ve turizm gibi sektörlerde yatırım yapmakla ilgilendiğini gözlemledik. Azerbaycan, verimli toprakları ve stratejik coğrafi konumuyla tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde önemli yatırım fırsatları bulunmaktadır” dedi.

TÜRK YATIRIMCILARIN BAŞARILARI

Taghiyev, yatırım yapmak isteyenleri ilgili kuruluşlarla buluşturmaya hazır olduklarını belirterek, “İki yıl içinde Türkiye’den Azerbaycan’a giden 20’den fazla yatırım misyonu için geniş kapsamlı programlar düzenledik. Bu misyonların Azerbaycan’daki yetkililerle görüşmelerini organize ederek, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduk. Desteklediğimiz Türk yatırımcıların bir kısmı artık Azerbaycan’da şirketlerini kurmuş durumda. Bu firmalardan biri, Karabağ’daki Ağdam Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘katılımcı’ statüsü kazanmıştır” diye konuştu.

Azerbaycan ve Türk İşbirliği

Taghiyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yönelik yatırımlarda oldukça aktif bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “1995-2024 yılları arasında Azerbaycan’dan Türkiye’ye yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Türk şirketleri, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşasında aktif rol almakta, devlet ihalelerine katılmaktadır. 1995-2023 yılları arasında Azerbaycan’a 341 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış ve bunun yaklaşık 172 milyar doları yabancı yatırımcılardan gelmiştir. Bu güçlü iş birliği, hem Azerbaycan hem de Türkiye için kazan-kazan bir durum yaratmaktadır” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK VE İLİŞKİLER

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, ülkeler arasındaki dostluğun ve kardeşliğin dünyaya örnek olduğunu belirtti. “Azerbaycan halkının umum milli lideri Haydar Aliyev’in ‘iki devlet tek millet’ sözü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci, sevincimiz; kederi, kederimizdir’ mottoları modern Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturuyor” açıklamasını yaptı. Ardından Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt’un konuşmasıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ticaret Temsilcisi Ofisi’nin Başdanışmanı Cavid Abdullayev, Erzincanlı iş insanlarına ülkesindeki yatırım fırsatları hakkında sunum yaptı ve soruları yanıtladı.