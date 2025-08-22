Azerbaycan, Türkmenistan Ve Özbekistan Zirvesi Yapıldı

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan’da bir araya geldi. Üç lider, Türkmenbaşı’na bağlı Avaza Turizm Bölgesi’nde düzenlenen zirvede önemli konuları gündeme aldı. Toplantı sonrası liderler, ortak basın toplantısıyla buluşmalarını değerlendirdi.

İLİŞKİLERİN TARİHİ ÖNEMİ

Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov, zirvenin çok taraflı ilişkiler açısından “tarihi önem taşıdığını” dile getirerek, görüşmede siyasi, ekonomik ve kültürel alanlara yönelik işbirliği olanaklarının ele alındığını belirtti. Berdimuhammedov, “Ülkelerimizin ekonomik işbirliği potansiyelini değerlendirdik. Bu yalnız bizim değil, tüm Avrasya bölgesinin gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÜÇLENMESİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de buluşmanın, üç ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik “güçlü siyasi irade” ortaya koyduğunu ifade etti. Mirziyoyev, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, özellikle Türkmenbaşı ve Bakü limanlarının etkin kullanımı, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve enerji alanında ortak projelerin önemine vurgu yaptı.

TARİHİ ZİRVE DEĞERLENDİRMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmeyi “tarihi bir zirve” olarak tanımlayarak, “Bizimkisi sözde değil, özde dostluk ve kardeşliktir. Üçlü işbirliği formatının kurulması için ilgili kurumlara talimat verildi. Bir sonraki buluşmamızda somut teklifler masada olacak” şeklinde konuştu. Zirve sırasında liderler, ortak bir bildiriye imza atarken, üç ülkenin ilgili bakanlıkları, “Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı” imzaladı.