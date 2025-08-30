Azerbaycan Uyruklu Kadın Sokakta Darbedildi

DURUMUN TANIMI VE ŞİDDET OLAYI

Bursa’da yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. (24), eski eşi B.A. (32) tarafından sokak ortasında darbedildi. 3 yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı B.A. ile 2 çocuğunu teslim etmek üzere buluştuğu esnada, darbedilme anlarını cep telefonuyla kaydeden Sabına R., yaşadığı durumu şikayet etti. Bu şikayet üzerine B.A.’ya 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe cezası verildi.

İLİŞKİLERİN GEÇMİŞİ VE BOŞANMA SÜRECİ

Sabına R. ve B.A. 2019 yılında tanıştıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Resmi olarak 2020 yılında evlenen çiftin bir erkek çocukları oldu. Ancak zamanla aralarında şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı. Sabına R., ikinci çocuğuna 3 aylık hamileyken eski eşinin başka biriyle ilişki yaşadığını öğrendi ve böylece boşanma davası açtı. 2022 yılında B.A.’dan boşanan Sabına R., ayrıldıktan sonra da şiddet görmeye devam etti. Özellikle B.A.’dan gelen tehditler üzerine şikayette bulunarak yine bir uzaklaştırma kararı aldırdı.

ÇOCUK TESLİMİ VE DARBEDİLMESİ

Sabına R., çocukların babaya ait olduğunu belirterek, kendisine iki haftada bir çocukları teslim etme hakkının verildiğini ifade etti. 16 Ağustos’ta iki çocuğunu alıp evine getiren Sabına R., B.A.’nın onu arayıp çocukları geri getirmesini istemesi üzerine, ertesi gün çocukları geri götürdü. Ancak teslimat sırasında eski eşinin saldırısına uğrayarak darbedildi. Bu olayı yaşarken gözü önünde ailesinin olduğunu belirten Sabına R., yaşadığı durumu şu şekilde anlattı: “3 senedir boşanmış durumdayız. 2 senedir şiddet görüyorum.”

DURUŞMA VE SONUÇLARI

Sabına R., B.A. tarafından darbedildiği olay sonrası karakola giderek rapor aldı ve uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, B.A.’ya 6 ay uzaklaştırma cezası verdi. Sabına R., daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak desteğin yeterli olmadığını belirterek, “Ben uzaklaştırma kararına rağmen elektronik kelepçe istedim. Bu şahsın içeri girmesi ya da en azından elektronik kelepçe ile kontrol altında tutulması gerektiriyor” dedi. Bu talep sonucu B.A.’ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.