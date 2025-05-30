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Azerbaycan Uyruklu Zanlı Tutuklandı

BAYRAMPAŞA’DA GASBETME OLAYI

Bayrampaşa’da sosyal medya aracılığıyla tanışan bir kadın, evinde cep telefonunu ve cüzdanını gasbeden Azerbaycan uyruklu şüpheli tarafından darbedildi. Yıldırım Mahallesi’nde yaşayan kadın, yaşadığı olayı polise bildirerek, tanıştığı kişinin eşyalarını aldıktan sonra silahının kabzasıyla kendisine vurup olay yerinden kaçtığını aktardı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı yöntemle başka gasp olaylarına karıştığını belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarında yer alan görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyerek şüphelinin 27 yaşındaki Azerbaycan uyruklu M.G. olduğunu tespit etti. Ardından, Atışalanı Caddesi’nde yakalanan şüpheli, 17 Mayıs’ta silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki süreçlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan M.G., kadına silahın kabzasıyla vurmasıyla ilgili güvenlik kameralarının kaydında da yer aldı. Bu olay, güvenlik önlemlerinin ve sosyal medya etkileşimlerinin artan risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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