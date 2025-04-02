Azerbaycan ve Almanya’dan Ortak Barış Mesajı

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, “Tarihi zaferimiz, barış görüşmelerine yol açmıştır. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan’ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz” diye ifade etti. Steinmeier ise, “Güney Kafkasya’nın da barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli ve çalışmalar yürütülmeli. Barışın her yerde uygulanabilecek bir reçetesi yoktur” dedi.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TEMASLARI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bakü’ye yaptığı ziyaret kapsamında ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Aliyev, konuşmasında ekonomik başarılara dikkat çekerek, “Bu ziyaretin ilişkilerimize yeni ve olumlu bir ivme kazandıracağına eminim. Çünkü bu yılın ocak-şubat aylarında ticaret hacmimiz yaklaşık üç kat arttı. Bunun ana sebebi, Azerbaycan’dan Almanya’ya ihraç edilen ham petrol miktarının artması. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ticaret hacmimizi çeşitlendirmek için daha aktif adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz, özellikle yenilenebilir enerji alanında. Burada Almanya şirketlerinin çok büyük bir tecrübesi var. Azerbaycan’ın da çok büyük bir programı ve planları var. Biz, yabancı yatırımcıların sermayesi ile 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji türlerinin üretim kapasitesini 6 GW’a çıkarmayı planlıyoruz. Bunun bir kısmı Avrupa’ya ihraç edilecek” diye belirtti.

ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ DURUM

Aliyev, Azerbaycan’ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında acı çektiğini ifade ederek, “Halkımız etnik temizliklere tabi tutulmuştur. 1 milyon Azerbaycanlı, Ermeni saldırganlığı nedeniyle evsiz kalmış ve topraklarımızın yaklaşık yüzde 20’si işgal altında kalmıştır. Maalesef, uluslararası kuruluşlar bu meseleyle ilgili ciddi adımlar atmamıştır. Azerbaycan, bu çatışmayı ve uluslararası hukuku kendisi savaş alanında ve siyasi düzeyde çözmüştür. İşte bu tarihi zaferimiz, barış görüşmelerine yol açmıştır” dedi. Aliyev ayrıca, “Bunlar arasında ABD-Avrupa Birliği gerilimi, Rusya-Batı gerilimi de bulunuyor. Tüm bu meseleler doğal olarak tüm dünyayı etkiliyor” diye de ekledi.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN KOŞULLAR

Barış anlaşmasının üzerinde tam bir uzlaşıya varıldığını belirten Aliyev, “Bu iki şart yerine getirildikten sonra barış anlaşmasının imzalanması için hiçbir engel kalmayacak. Tabiri caizse top Ermenistan’ın sahasında” ifadesinde bulundu. Aliyev, Ermenistan’ın dahili anayasasında yer alan maddelerin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Ermenistan gerçekten barış anlaşmasını imzalamak istiyorsa, Azerbaycan’ın bu iki meşru şartını kabul etmeli” diye konuştu.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI’DAN GÖRÜŞLER

Steinmeier, Azerbaycan’ın önemli bir ticaret yolu olduğunu belirterek, “Orta Koridor’un rolü Alman ekonomisi için de önemlidir, iyi bir perspektife sahiptir” dedi. Ayrıca, barışın sağlanması adına iki taraf arasında güven inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasında ilk adım bir barış anlaşmasının imzalanması olabilir” diyen Steinmeier, bu sürecin karşılıklı güvenin yeniden tesisi için gerekli olduğunu belirtti.