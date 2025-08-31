Azerbaycan Ve Çin İşbirliği Gelişiyor

Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Şi, Tiencin kentinde düzenlenen zirvede buluştu. Şi, görüşmede Azerbaycan ile Çin arasındaki 30 yılı aşan işbirliği ilişkilerinin geçmişte kurulduğunu ve günümüzde bu bağların kapsamlı stratejik ortaklık düzeyinde geliştiğini ifade etti.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Şi, Aliyev’in daha önceki resmi ziyaretini memnuniyetle hatırlayarak, bu çerçevede yapılan görüşmelerin önemine değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, enerji, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarında işbirliğinin genişlediği üzerine vurgu yaptı. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi çerçevesinde Azerbaycan-Çin ortaklığının güçlendiğini belirten Şi, Azerbaycan topraklarının Çin mallarının taşınmasındaki önemine işaret ederek, Trans-Hazar güzergahının rolünü hatırlattı. Şi, ülkesinin Azerbaycan’ın ŞİÖ ile ilişkilerini genişletmesini desteklediğini dile getirdi.

DİYALOG VE BAĞIMSIZ GELİŞİM

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için doğrudan diyaloğun gerekliliğini vurgulayan Şi, Çin’in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu ve Azerbaycan’ın bağımsız kalkınma modelini desteklediklerini ifade etti. Aliyev ise, Çin’e yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıdığını ve imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin önemini vurguladı.

ÇİN POLİTİKALARINA DESTEK

Aliyev, Azerbaycan’ın dış politikasında Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti. Tayvan, Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularındaki Çin’in tutumunu desteklediklerini dile getirerek, Azerbaycan’ın Tayvan’daki seçimleri kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ticaretin kayda değer ölçüde arttığını söyleyen Aliyev, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin önemli bir parçası olan ve Azerbaycan’dan geçen Orta Koridor üzerinden yapılan taşımalardaki artışın bu güzergahın etkinliğini ve cazibesini artırdığını ifade etti.

NORMALLEŞME VE TURİZM İLİŞKİLERİ

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme ve barış gündemine dair müzakerelerin ikili düzeyde devam ettiğini, iki ülke arasında artık barışın tesis edildiğini belirtti. Görüşmenin sonunda, Azerbaycan ve Çin’in uluslararası örgütler çerçevesinde birbirlerini sürekli destekledikleri memnuniyetle kaydedildi. Ayrıca, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasının ardından turizm alanındaki ilişkilerin geliştiği belirtildi. Taraflar, Azerbaycan-Çin işbirliğinin geleceğine dair kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.