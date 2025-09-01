Azerbaycan Ve Ermenistan Barış İçin Anlaştı

Azerbaycan’IN BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN ŞARTLARI

Azerbaycan, barış anlaşmasının imzalanması açısından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun feshedilmesi şartını öne sürüyor. Beyaz Saray’da düzenlenen üçlü zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

ORTAK BAŞVURU SÜRECİ

Zirvenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Minsk Grubu’nun feshedilmesi konusunda AGİT’e ortak başvuru yaptı. Bu başvuru, iki tarafın da ortak bir görüş birliği sağladığını gösteriyor.

AGİT MİNSK GRUBU’NU FESHETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AGİT Bakanlar Konseyi’nin AGİT Minsk Grubu ve ilişkili yapılarının feshedilmesine dair bir karar aldığını açıkladı. Bakanlık, AGİT Sekreterliği’ne bu yapıların feshinden kaynaklanan teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması talimatının verildiğini de belirtti. AGİT Minsk Grubu, 1992 yılında Karabağ sorununu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek için kurulmuştu ancak çözüm üretme noktasında başarısız kalmıştı.