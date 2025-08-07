Azerbaycan Ve Ermenistan Zengezur Koridoru Üzerinde Görüşüyor

ZENGEZUR KORİDORU GÖRÜŞMELERİ BEYAZ SARAY’DA YAPILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı ağırlayacak. Görüşmede gündemdeki ana konulardan birinin Zengezur Koridoru olduğu öne sürülüyor. Azerbaycan lideri Aliyev, 2025’in başında yaptığı açıklamada “Dört yıldan uzun bir süredir bunun [Zengezur Koridoru] müzakereler yoluyla çözülmesini istiyoruz. Daha ne kadar beklememiz gerekecek ve neden?” demişti. Ermenistan lideri Paşinyan ise “Bakü’ye resmi olarak, bölgedeki ulaşım bağlantılarını açmayı hedefleyen Barış Kavşağı adlı bir proje sunduklarını, bunun dışında gündemlerinde başka bir proje olmadığını” ifade etti. Ancak son aylarda ABD’nin girişimleriyle iki ülke arasındaki müzakereler hızlandı ve bazı kaynaklar, bugünkü görüşmede Zengezur Koridoru hakkında bir anlaşma imzalanabileceğini belirtiyor.

Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ı ulaşım yollarıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ve dolayısıyla Türkiye’ye bağlamayı amaçlayan bir proje. Bu süreçte, Ermenistan’ın en güneyinde bulunan Syunik eyaletine dikkat çekiliyor. Azerbaycan’da bu bölge Zengezur adıyla anılıyor. Zengezur Koridoru projesinin amacı, bu bölgeden açılacak kara ve demiryolu ulaşımı ile iki bölgeyi birbirine bağlamak. 2020’deki 2. Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından, Rusya’nın arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmanın 9. maddesi, bu ulaşım yollarının açılmasını öngörüyor. Anlaşmada, “Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacaktır” denilerek Ermenistan’ın, insanların, araçların ve malların her iki yönde özgür hareketini organize etme garantisi vermesi gerektiği belirtiliyor.

Azerbaycan, bu madde ile iki ülkenin Zengezur Koridoru konusunda görüş birliğine varmış olduğunu iddia ediyor. Ancak Ermenistan, ulaşım yollarının açılmasını desteklediğini ifade etse de Zengezur adının kullanılmadığını ve Bakü’nün talep ettiği gibi bir koridor projesinden bahsedilmediğini savunuyor. Azerbaycan, geçtiğimiz Eylül’deki askeri operasyonları ile Dağlık Karabağ’da kontrol sağladı. Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılar ise silah bırakmayı ve Bakü yönetimi ile müzakerelere başlamayı kabul etti.

Ermenistan, kontrolünü daha da kolaylaştıran “Barış Kavşağı” adlı alternatif bir projeyi öneriyor. Bu proje, Hazar Denizi’ni Akdeniz ve Basra Körfezi’ne bağlayarak bölgedeki ülkeler arasında ticaret, enerji ve insan akışını kolaylaştırmayı hedefliyor. 7 Ağustos’ta taraflar arasında koridor konusunda bir uzlaşma sağlandığı ve koridorun Trump Uluslararası Barış ve Kalkınma Koridoru olarak adlandırılacağı haberleri geldi. İranlı yetkililer ise koridor projesine yönelik kaygılarını dillendiriyor. Tahran, Kafkaslar’da jeopolitik değişiklikler istemediğini, projenin Ermenistan’a kara erişimini kesebileceğinden endişe ettiğini belirtiyor. Eylül 2024’te İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut durumun ülkesi için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Rusya, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında yeni ulaşım yollarının açılmasını destekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun sadece Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’ye değil, bölgedeki diğer ülkelere de fayda sağlayacağına dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, koridor inşasının dört yılda tamamlanabileceğini ifade etti. İlham Aliyev, Zengezur Koridoru’nun ilk dönemlerindeki kapasitesinin 15 milyon ton kargo olacağını belirtirken, Ermenistan’a bağlı bir kaynak, koridorun açılmasını engellemeye devam etmesi halinde Ermenistan’ın transit ülke olma şansının kalmayacağına dair bir uyarıda bulundu. Paşinyan’ın sözcüsü ise, Ermenistan’ın egemenliğini zedeleyecek herhangi bir talebi görüşmeyeceğini vurguladı.