Azerbaycan Ve Pakistan Liderleri Buluştu

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLE PAKİSTAN BAŞBAKANININ GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle Çin’in Tiencin şehrinde bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in bu zirve kapsamında Şerif ile görüştüğü belirtildi.

ŞERİF’İN TEŞEKKÜRÜ VE ALİYEV’İN MESAJI

Şahbaz Şerif, Hindistan’ın Pakistan’a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırılara karşı Azerbaycan’ın gösterdiği siyasi destekten dolayı Aliyev’e teşekkür etti. Bunun üzerine Aliyev, Azerbaycan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin kardeşliğe dayandığını ifade ederek, Pakistan’ın Hindistan’a karşı kazandığı zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

Orman Yangınlarını Kontrol Altına Aldık

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli, Bartın ve Karabük'teki yangınların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını açıkladı ve mücadele süreciyle ilgili bilgi sundu.
Sivas’ta Kaza, 6 Yaralı Bulundu

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

