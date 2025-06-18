Azerbaycan Ve Rusya Görüşmesi Yapıldı

ASIL GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan telefon görüşmesinde İran-İsrail savaşı ve ikili iş birliği konuları gündeme geldi. Orta Doğu’daki artan gerilim ile ilgili olarak Azerbaycan ve Rusya, kapsamlı bir tartışma gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin detaylarını paylaştı ve bu noktada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadesine yer verildi. Görüşmenin odak noktası, İsrail-İran savaşının ardından bölgedeki güvenlik durumu ile iki ülke arasındaki iş birliği konuları oldu. Taraflar, yaşanan çatışmanın bölgedeki güvenlik durumuna yönelik ciddi endişelerini dile getirirken, savaşın diplomatik yollarla çözülmesinin önemine de vurgu yaptı.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Görüşme sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’dan tahliye işlemleri sırasında Azerbaycan’ın sağladığı destek için teşekkürlerini iletti. Bu destek, aralarında sanatçıların da bulunduğu Rus vatandaşlarının tahliyesi için önemli bir adım oldu. Bakanlar, karşılıklı ilgi gösterilen diğer konular hakkında da kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.