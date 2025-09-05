Azerbaycan Ve Türkiye Enerji Bakanları Ziyaret Etti

ENERJİ BAKANLARINDAN STRATEJİK ZİYARET

Azerbaycan’ın Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki üretim alanını ziyaret etti. “Türkiye ve Azerbaycan ‘4’üncü Enerji Forumu” kapsamında gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ziyarette SOCAR Türkiye’nin Petkim ve STAR Rafineri tesisleri incelendi.

İKİ ÜLKENİN ENERJİ İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında SOCAR Başkanı Rovshan Najaf’ın ev sahipliğinde, Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji sektöründeki önemli konuları masaya yatırıldı. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye’nin, enerji alanındaki iş birlikleri ve SOCAR’ın Türkiye’deki yeni yatırım planları öne çıktı. Görüşmelerde Petkim’in 60 yıllık birikimi ve Türkiye’nin ilk entegre petrokimya tesisi olmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, STAR Rafineri’nin yıllık 13 milyon ton ham petrol işleme kapasitesinin ve güvenilir nafta tedarikinin değeri de ele alındı.

DELEGE HEYETİ VE KATILIMCILAR

Ziyareti, Azerbaycan ve Türkiye’den birçok devlet yetkilisi de katıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi Muhtar Babayev, Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva gibi isimler yer aldı. Türkiye kanadında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan gibi önemli isimler ziyareti destekledi.