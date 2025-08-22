Azerbaycan Ve Türkmenistan Kardeş Ülkeler

İLHAM ALİYEV’İN TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrine resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Burada, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmede, ticaret-ekonomi, bölgesel meseleler ve karşılıklı iş birliği konuları ele alındı. Aliyev, “Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler” dedi.

ULAŞIM KORİDORU PROJESİ

Aliyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan topraklarından geçen Doğu-Batı güzergahında Azerbaycan’ı Nahçıvan ile bağlayan yeni bir ulaşım koridorunun hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Bu projenin Azerbaycan’ın ulaşım ve transit potansiyelini artıracağını belirtirken, “tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak” diye ekledi. Görüşme sonrası, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile üçlü bir toplantı gerçekleştirildi.

FUZULİ’YE CAMİ HEDEFİ

Aliyev ayrıca, işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesinde Türkmenistan tarafından inşa edilecek caminin temelinin atılacağını bildirdi. “Gurbangulu Berdimuhammedov, Fuzuli’de bir cami inşa etmeyi teklif etti. Bu teklifi minnettarlıkla kabul ettim. Camimizin mimari projesi hazır ve yakın gelecekte temeli atılacak” dedi.

HANKENDİ KONFEKSİYON FABRİKASI

Aliyev, Hankendi Konfeksiyon Fabrikası’nın Özbekistan halkının büyük bir hediyesi olduğunu ifade ederek, “Bu fabrikada şu anda 200’den fazla kişi çalışıyor. Bunların çoğunluğu kadın ve fabrikanın büyümesiyle birlikte çalışan sayısı birkaç kat artacak” şeklinde konuştu.

DEKLARASYONUN ÖNEMİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Ortak Deklarasyon’un, Azerbaycan halkının büyük çabalarının bir sonucunu yansıttığını belirten Mirziyoyev, “Bu deklarasyon, Güney Kafkasya’da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için bir fırsat sunacaktır” ifadelerini kullandı. Ülkeler arasında birçok alanda iş birliğini güçlendiren anlaşmalara imza atıldı.