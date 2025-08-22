Azerbaycan Ve Türkmenistan Kardeş Ülkeler

İKİ KARDES ÜLKE OMUZ OMUZA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, “Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler” ifadesini kullandı. Resmi temaslar için Türkmenistan’a giden Aliyev, Berdimuhammedov ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Aliyev ve Berdimuhammedov, yapılan görüşmelerde ticaret-ekonomi, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki iş birliğini masaya yatırdı. Görüşme sırasında Aliyev, Ermenistan topraklarından geçen Doğu-Batı güzergahında, Azerbaycan’ı Nahçıvan ile bağlayan yeni bir ulaşım koridorunun hayata geçirilmesinin, “Azerbaycan’ın ulaşım ve transit potansiyelini artıracağını ve tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını” vurguladı. İkili görüşmenin ardından, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in katılımıyla üçlü bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda ülkelerin ticaret, ekonomi, ulaşım, iletişim, enerji ve insani alanlarda çok taraflı iş birliğini geliştirmeleri ele alındı.

AİLE GİBİ YAŞAYAN HALKLAR

Görüşmenin sonunda basına açıklamalarda bulunan Aliyev, Türkmenistan ve Azerbaycan halklarının asırlardır bir aile gibi yaşadığını ifade etti. “Bugün iki bağımsız devlet bu geleneklere bağlı kalıyor, onları yaşatıyor ve birlikte yeni ufuklara doğru ilerliyorlar. Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler” dedi.

CAMİ TEMELİ ATILACAK

Aliyev, yakın zamanda işgalden kurtarılan Fuzuli’de, Türkmenistan’ın hediye edeceği bir caminin temeli atılacağını açıkladı. “Fuzuli’deyken Gurbangulu Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın hediyesi olarak Fuzuli’de bir cami inşa etmeyi teklif etti. Bu teklifi minnettarlıkla kabul ettim. Henüz bir ay geçmiş olmasına rağmen, caminin mimari projesi hazır ve yakın gelecekte temeli atılacak” şeklinde konuştu.

ÖZBEKİSTAN’IN HEYECAN VERİCİ PROJESİ

Aliyev, Hankendi Konfeksiyon Fabrikası’nın yeniden canlanan Karabağ bölgesine Özbekistan halkının büyük bir katkısı olduğunu belirtti. Şevket Mirziyoyev’in girişimiyle kurulan fabrika, şu anda 200’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Aliyev, “Bunların büyük çoğunluğu kadın ve fabrikanın büyümesiyle birlikte çalışan sayısı birkaç kat artacaktır” dedi.

DEKLARASYONUN ÖNEMİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Washington’da imzalanan Ortak Deklarasyon’un önemine dikkat çeken Mirziyoyev, “Bu deklarasyon, Güney Kafkasya’da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlardaki iş birliğinin büyük potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Ülkeler arasında birçok alanda iş birliğini güçlendirecek anlaşmalara imza atıldı.