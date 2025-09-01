Azerbaycan, Zengezur Koridoru’nu Güçlendirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Zirve Açıklamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen 25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, “Yakın gelecekte Zengezur Koridoru, hem Orta Koridor’un hem de Kuzey-Güney Koridoru’nun bir sonraki önemli bölümüne dönüşecek, barışı ve çok taraflı ortaklıkları güçlendirecektir” dedi. Ziyaretini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in davetiyle gerçekleştiren Aliyev, bu süreçte birçok önemli tema etrafında görüşmeler yaptı.

Azerbaycan ve Çin Arasındaki İlişkilerin Derinleşmesi

Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasındaki ilişkilerin son iki yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Azerbaycan ve Çin arasında samimi, dostane ilişkiler ve kapsamlı bir stratejik ortaklık bulunmaktadır. Bu ilişkilerin derinleştirilmesi, Azerbaycan dış politikasının önemli yönlerinden biridir. Bu yıl iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasına dair Ortak Bildirinin imzalanmasını tarihi bir olay olarak nitelendiriyorum. Bu, Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaktır” ifadelerini kullandı.

İş Birliğindeki Güçlenme ve Vizesiz Rejim

Aliyev, Azerbaycan’ın Çin’in Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi’ni desteklediğini belirtti. Konuşmasında, “Azerbaycan ile Çin arasındaki karşılıklı iş birliği, ikili gündemin tüm alanlarında güçleniyor. Bu, siyasi, ekonomik-ticari, yatırım, enerji, ulaştırma-lojistik alanlarını kapsıyor” dedi. Ayrıca, “Bu yılın Temmuz ayından itibaren her iki ülkenin vatandaşları için vizesiz rejim uygulanıyor, bu da turizmin gelişimine ivme kazandırıyor” diye ekledi.

Azerbaycan’ın Ulaştırma ve Enerji Projeleri

Azerbaycan, büyük ekonomi, ulaştırma ve enerji projeleri ile uluslararası barışa katkı sağladığını belirten Aliyev, “Azerbaycan, Tek Kuşak Tek Yol girişimini ilk destekleyen ülkelerden biridir. Bu doğrultuda birçok pratik proje hayata geçirilmiştir” şeklinde konuştu. Daha sonra, Azerbaycan’ın Alat Uluslararası Deniz Limanı’nın kapasitesini yılda 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarma planlarından bahsetti.

Aliyev, “Orta Koridor, Azerbaycan üzerinden Çin ve Orta Asya’yı Avrupa ile birleştiren güvenilir ve emniyetli bir güzergahtır. 2022’den bu yana Orta Koridor üzerinden yapılan yük taşımacılığı hacmi yaklaşık yüzde 90 artmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Eminim ki, yakın gelecekte Zengezur Koridoru hem Orta Koridor’un hem de Kuzey-Güney Koridoru’nun bir sonraki önemli bölümüne dönüşecek” diye vurguladı.