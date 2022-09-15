Azerbaycan’dan açıklama: 71 şehit var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, Ermenistan’ın saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin “Saldırılarda şehit sayısı 71 oldu” açıklamasını yaptı. Savunma Bakanı Akar’da Azeri mevkidaşı Hasanov’u aradı.

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor.

Azerbaycan Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva son duruma ilişkin bilgi verdi. Abdulleyeva, “Saldırılarda şehit sayısı 71 oldu” dedi.

BAKAN AKAR’DAN TELEFON

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini ifade ederek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akar, ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov’u tebrik ederek, kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını belirtti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.