Azerbaycanlı Elvin Aliyev Kayıp

ANTALYA’DA KAYIP ARAŞTIRMALARI

Antalya’da kaybolan Azerbaycan vatandaşı Elvin Aliyev’in (33) bulunması için resmi çalışmalar başladı. Alınan bilgilere göre, Aliyev 26 Mayıs sabahı kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

AİLENİN BAŞVURUSU ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aliyev’in bulunması için ailesi tarafından yapılan başvuru üzerinden polis ekipleri arama çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililer, kaybolan kişinin 2020 yılında gerçekleşen ikinci Karabağ savaşında gazi olduğunu aktarıyor.