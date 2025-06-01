Azerbaycanlı İrevani’nin Eserleri Sergilendi

ANKARA’DA SERGİLENEN İREVANİ’İN ESERLERİ

Azerbaycan Büyükelçiliğinin Ankara’da düzenlediği ‘Kültürel Hayatımızda Batı Azerbaycan’ isimli resim sergisinde 19. yüzyıl ustalarından Mirza Kadim İrevani’nin eserleri görücüye çıktı. Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşen sergide, İrevani’nin ‘Azerbaycan Güzel Sanatlar’ koleksiyonuna ait eserleri sanatseverlerle buluştu.

ETKİNLİĞİN ANLAMINA VURGU

Programda söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Öncelikle bakan yardımcımız Saadet Hanıma böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ortak hafızamız, ecdadımızın, köklerimizin yaşatılması, gençliğe aktarılması konusundaki bu kıymetli çabaları takdirle karşılıyorum. Gençliğimizin nesillere adres olması konusunda hepimizin ortak memuriyeti görevi var” dedi. Çam, etkinliğin hem film gösterimi hem de eserlerin sergilenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

İREVANİ’YE OLAN HAYRANLIK

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Saadet Yusufova, Mirza Kadim İrevani’nin Azerbaycan tarihinin en önemli sanatçılarından biri olduğunu ifade etti. “İrevani, Azerbaycan’ın en parlak ressamlarından biri olup Erivan’da yaşamıştır. Onun eserleri kadim Erivan şehrinin tarihiyle ilişkilidir. İrevani’nin ailesinin Erivan’ı terk etmesi ve eserlerin pazarlara kadar ulaşması, o dönemde Azerbaycanlılara karşı soykırım yaşandığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

İLK KEZ TÜRKİYE’DE SERGİLENİYOR

Azerbaycan Ulusal Sanat Müzesi Müdürü Melikova Şirin, sergide 40’tan fazla güzel ve dekoratif sanat eserinin yer aldığını duyurdu. Şirin, “Bu sergi Mirza Kadim İrevani’nin 200. yılına ithaf edilmiştir. Eserlerini Türkiye’de ilk kez sergiliyoruz. İrevani’nin çok nadir eserlerini burada sergileyerek Saadet Sarayı’nın eşsiz atmosferini oluşturmaya çalıştık. Bu sergi Batı Azerbaycan’ın tarihi ve kültürünü yansıtıyor. Haziran ayının 18’ine kadar sürecek sergiyle sizi tanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.