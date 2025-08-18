Haberler

Azeri Asya Alizade, Sosyal Medyada Konuşuluyor

ÜZERİNDEKİ SUÇLAMALAR VE SINIR DIŞI EDİLMESİ

Türkiye’de rap müzik yapan Azeri kökenli sanatçı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiaları nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonucunda ülkesinden çıkarılmıştı. Ancak buna rağmen genç jenerasyonun dikkatini çeken parçaları ve sosyal medya üzerindeki etkisiyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

SAHNEDEN GÜNDEME OTURDU

Son olarak Kıbrıs’taki sahnesindeki dans performansıyla dikkatleri çeken Alizade, bu gösterisiyle sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem haline geldi. “Anormal” isimli parçasıyla dikkat çekerek sahneye çıkan, ardından “24/7” ile büyük bir ilgi toplayan genç sanatçı, bu defa konsere katılanlar arasında meydana gelen bir olayla gündeme geldi.

HAYRANLA YAŞANAN ANLIK GERİ DÖNÜŞ

Konser sonrası hayranlarıyla buluşan Alizade, hayranlarından birinin davranışı karşısında zorluk yaşadı. Fotoğraf çekilmek isteyen bir fanı, sanatçının beline kolunu koyunca Alizade, anında bir tepki gösterdi. Görüntülere yansıyan bu olayda, ünlü isim hızlı bir refleksle karşılık vererek hayranının elini itti ve bu durumu engellemeyi başardı.

ÖNEMLİ

