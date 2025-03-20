Azeri Gemi Kaptanı Kalp Krizi Şüphesiyle Tahliye Edildi

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA TIBBİ TAHLİYE

Çanakkale Boğazı’nda ‘M/T KHUDAYAR YUSIFZADE’ adlı ticari gemide görevli Azerbaycan uyruklu kaptan S.B. (52), kalp krizi şüphesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Kaptan, Nara önlerinde Güney-Kuzey yönlü seyir halindeyken saat 20.55’te kalp krizi belirtileri gösterdi ve tıbbi tahliye talebinde bulundu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı durumu bildirdi. Saat 21.45 itibarıyla UMKE sağlık personeli ve Sahil Güvenlik ekipleri, gemiye doğru hareket etti. Yaklaşık yarım saat sonra, saat 22.30’da kaptan, ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik Botu ve sağlık ekipleri tarafından güvenli bir şekilde alındı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaptan S.B., saat 22.50’de Çanakkale Marina’daki Sahil Güvenlik iskelesine getirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kaptan, burada tedavi altına alındı. Temaslı olarak tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması hızlı bir şekilde sağlandı.