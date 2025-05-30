Azevedo, Dünyada Kaotik Sistem Doğacak Dedi

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNDEN YENİ SİSTEM ANALİZİ

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eski Genel Direktörü Roberto Azevedo, yeni sistemin dünya genelinde kaotik bir şekilde şekilleneceğini ifade ediyor. Azevedo, “Ülkeler, çözüm yolları arayacak, yeni ittifaklar kuracak, büyük güçlere bağımlılıklarını azaltmaya çalışacaklar. ABD ile Çin arasındaki ayrışmanın etkileri küresel olacak.” diye belirtiyor. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler-Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde Azevedo’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşik Krallık’ın eski Başbakanı Boris Johnson ve HUV Başkanı Ahmet Eren gibi isimler de yer aldı.

TARİFELERİN ETKİLERİ VE GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLER

Panelde Azevedo, tarihsel bir örnek sunarak, Smoot-Hawley Yasası döneminde ABD’nin gümrük tarifelerinin yüzde 18-20 oranında artırıldığını ve bu durumun küresel ticaretin üçte ikisinin yok olmasına neden olduğunu hatırlatıyor. “Peki neden? Misillemeler yüzünden. Diğer ülkeler, ABD’nin artan tarifelerine tepki gösterdi ve bu da küresel ticaretin üçte ikisini silip süpüren temel nedendi.” şeklinde açıklama yapıyor. 2001 yılında Çin’in DTÖ’ye katıldığını belirten Azevedo, ABD’nin bu durumu desteklediğini, ancak beklentilerin aksine Çin’in piyasa ekonomisine dönüşmediğini ifade ediyor.

Azevedo, 2017’de Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemde yaşanan değişimlerin çok taraflılığı etkilediğini söylüyor. “Onun gelişiyle birlikte çok taraflılık, birçok sebepten saldırı altına girdi.” diyor. Biden yönetiminin göreve gelmesine rağmen Trump döneminde uygulanan tarifelerin pek çoğunun kaldırılmadığını, aksine Çin’e yönelik daha fazla tarife uygulandığını belirtiyor. Bu duruma bağlı olarak ABD ile Çin arasındaki gerilimde bir azalma olmadığını değerlendiriyor.

Azevedo, Trump’ın 2025’teki olası dönüşüne ve ABD-Çin geriliminin yeniden gündeme gelmesine dikkat çekiyor. Gelecek dönemde karşılaşılabilecek sorunların en önemlisinin öngörülebilirlik olduğunu, bunun yanında enflasyon, stagflasyon ve misilleme gibi risklerin de bulunduğunu vurguluyor. Gelecekte çok daha karmaşık ve maliyetli bir küresel ekonomi ile karşılaşılacağını belirten Azevedo, “Bir diğer önemli konu da birçok yeni anlaşmanın gündeme gelecek olması.” diyor.

Azevedo, “Bu belirsizlik ortamında en büyük avantajınız esneklik ve çeviklik olacak.” diye sözlerini tamamlıyor ve gelecekte meydana gelecek olayların, dramatik dönüşümlere yol açabileceğini belirtiyor. Bu yeni düzenin doğuşunun kaotik olabileceğini, dolayısıyla ülkelerin esnek ve çevik olmak zorunda olduğunu ifade ediyor.