Aziz Anna Kilisesi 14 Yıl Sonra Açıldı

AZİZ ANNA KİLİSESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib iline bağlı Yakubiyye köyünde Rum ve Ermeni cemaatine ait Aziz Anna Kilisesi, 14 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. Tören, anlam dolu bir atmosferde gerçekleştirildi; katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edildi ve çeşitli kutlamalar yapıldı.

BİR MUTLULUK ANI

Yakubiyye köyü meydanında düzenlenen açılış etkinliğine katılan Ani Heyco, 14 yıl sonra Aziz Anna Kilisesi’nin açılışının getirdiği mutluluğu tarif edemediğini ifade etti. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” şeklinde konuştu. Misafirlerin köy girişinde karşılandığını ve sevinç nidalarıyla ağırlandıklarını belirten Heyco, bereket getirmesi için kurban kestiklerini de sözlerine ekledi.

DİNSEL RİTÜELLER VE KUTLAMALAR

Halep’ten gelen Rania Havvam, 14 yıl aradan sonra açılışa katılmanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtirken, kutlamaların birleştirici havanın son derece özel olduğunu vurguladı. Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışın manevi coşkusunu paylaştı.” şeklinde bir açıklama yaptı.