Aziz Anna Kilisesi 14 Yıl Sonra Açıldı

SURİYE’DE AZİZ ANNA KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib iline bağlı Yakubiyye köyündeki Rum ve Ermeni cemaatine ait Aziz Anna Kilisesi, 14 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Açılış töreninde, katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edildi ve coşkulu kutlamalar yapıldı.

AÇILIŞTA DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Yakubiyye köy meydanında düzenlenen etkinliğe katılan Ani Heyco, 14 yıl aradan sonra Aziz Anna Kilisesi’nin açılışının tarif edilmez bir mutluluk yaşattığını ifade etti. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” şeklinde duygularını paylaştı. Ayrıca, misafirlerin köy girişinde sevinçle karşılandığını ve bereket getirmesi umuduyla kurban kesildiğini belirtti.

KUTLAMALARDA DİNİ RİTÜELLER YERİNE GETİRİLDİ

Halep’ten gelen Rania Havvam, 14 yıl sonra açılışa katılmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Birleştirici atmosferin önemine değinen Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışın manevi coşkusunu paylaştı.” ifadelerini kullandı.