Aziz Anna Kilisesi 14 Yıl Sonra Açıldı

SURİYE’DE ANLAMLI BİR DÖNÜŞ

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib ilinin Yakubiyye köyünde bulunan Aziz Anna Kilisesi, 14 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Tören, anlam dolu bir atmosferde gerçekleşti ve katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edildi. Kutlamalar tüm coşkuyla yapıldı.

KUTLAMALAR VE DÖNÜŞÜN SEVİNCİ

Yakubiyye köyü meydanında düzenlenen açılış etkinliğine katılan Ani Heyco, Aziz Anna Kilisesinin yeniden açılmasının tarif edilemez bir mutluluk verdiğini ifade etti. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” şeklinde konuştu. Misafirleri köy girişinde karşıladıklarını, sevinç nidalarıyla selamladıklarını ve bereket getirmesi için kurban kestiklerini de belirtti.

Halep’ten gelen Rania Havvam, 14 yıl aradan sonra açılışı kutlamak için burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kutlamalar sırasında birleştirici bir havanın hakim olduğunu vurgulayan Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışı manevi coşkusunu paylaştı.” ifadelerini kullandı.