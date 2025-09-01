Aziz Anna Kilisesi 14 Yıl Sonra Açıldı

YENİDEN İBADETE AÇILAN KİLİSE

Suriye’de önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan İdlib iline bağlı Yakubiyye köyündeki Rum ve Ermeni cemaatine ait Aziz Anna Kilisesi, uzun bir bekleyişin ardından 14 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Törende anlam dolu bir atmosfer hâkimken, katılımcılara geleneksel tatlılar dağıtıldı ve çeşitli kutlamalar yapıldı.

SEVİNÇ VE COŞKU İLE KUTLAMA

Yakubiyye köyü meydanında düzenlenen açılış etkinliğinde yer alan Ani Heyco, Aziz Anna Kilisesi’nin 14 yıl sonra yeniden açılmasının tarif edilemez bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, misafirlerin köy girişinde karşılandığını ve onlara sevinç nidalarıyla selam verdiklerini, bereket getirmesi için kurban kestiklerini aktardı.

DİNİ RİTÜELLER YERİNE GETİRİLDİ

Halep’ten etkinliğe katılan Rania Havvam, 14 yıl aradan sonra böyle bir açılışa katılmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Birleştirici bir atmosferin hâkim olduğunu vurgulayan Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışın manevi coşkusunu paylaştı.” diye ekledi.