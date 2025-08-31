Aziz Anna Kilisesi Yeniden Açıldı

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib iline bağlı Yakubiyye köyünde, 14 yıl aradan sonra Aziz Anna Kilisesi yeniden ibadete açıldı. Açılış, anlam dolu bir atmosferde gerçekleştirildi ve katılımcılara geleneksel tatlılar ikram edildi. Kutlamalar, köyün tarihi ve kültürel bağlarının güçlendiği bu anlamlı günde coşkuyla yapıldı.

BURCUZ DÖNÜŞ VE SEVİNÇ

Açılış etkinliğine katılan Ani Heyco, 14 yıl sonra Aziz Anna Kilisesi’nin tekrar kapılarını açmasının kendisine tarif edilemez bir mutluluk verdiğini belirtti. Heyco, “Bugün hep birlikte toprağımıza, köyümüze ve Yakubiyye’deki kutsal Aziz Anna mabedimize dönüşümüzün sevincini ve coşkusunu kutluyoruz.” dedi. Misafirlerin köy girişinde karşılandığını ve sevinçle selamlandıklarını dile getiren Heyco, ayrıca bereket getirmesi için kurban kestiklerini ifade etti.

BİRLEŞTİRİCİ HAVANIN ETKİSİ

Halep’ten katılan Rania Havvam, 14 yıl sonra açılışa katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı. Havvam, “Kutlamalar kapsamında dualar edildi, dini ritüeller yerine getirildi ve katılımcılar açılışın manevi coşkusunu paylaştı.” diyerek birleştirici atmosferin önemine dikkat çekti. Bu etkinlik, bölgedeki toplumsal dayanışmanın ve inançların yeniden canlanması açısından büyük bir adım oluşturuyor.