Aziz Asma Düğünde Saldırı Gerçekleştirdi

HAKANIN DÜĞÜNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Kurtalan ilçesinde 6 Haziran tarihinde yapılan bir düğün etkinliğine katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla çok sayıda mermi sıktı. Pekgöz yere yığılırken, olayda kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. ise yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Adnan Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aziz Asma, yakalanırken saldırı anı düğün salonunun güvenlik kamerasında kaydedildi. Asma, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFFIK KAZASINDA BÜNYAMİN PEKTAŞ’IN ÖLÜMÜ

Adnan Pekgöz’ün çocukluk arkadaşı olan Bünyamin Pektaş’ın içinde bulunduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolunda, Üçyolu mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Bu kazada Bünyamin Pektaş yaşamını yitirirken, Oruç E., Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Oruç E.’nin durumunun kritik olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Bünyamin Pektaş’ın ve Adnan Pekgöz’ün, halı saha maçında çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.