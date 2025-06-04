Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi

TUTUKLULARIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamına girerek ifade veren iki isim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu isimlerin adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek çeşitli ihaleleri organize ettiği iddialarıyla yürütülen soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Bu bağlamda, söz konusu tutukluların “konutu terk etmeme” şartı içeren adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi sağlandı.