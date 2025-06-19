Aziz Kantar, Gümüşe Şekil Veriyor

AZİZ KANTAR’IN GÜMÜŞ İŞLEME SANATI

Bayburt’un tek gümüş işleme ustası Aziz Kantar, çeyrek asrı aşkın bir süredir gümüşe şekil veriyor. Geleneksel yöntemlerle erittiği gümüşü, takı ve süs eşyalarına dönüştüren Kantar, amcalarından babasına, oradan da kendisine miras kalan mesleği 30-35 yıldır sürdürüyor. Saf haldeki gümüşü eriterek işe başlayan Kantar, modern dokunuşları geleneksel yöntemlerle birleştiriyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLER MODERN DOKUNUŞLARLA BULUŞUYOR

Gümüşü eritmek için potasına aldığı parçaları pürmüz yardımıyla 961 santigrat derecede eritiyor. Ardından, gümüşü şekillendirmek için döküm kalıplara kontrollü bir şekilde döküyor. Kalıptan çıkardığı gümüşü, astar silindir makinesinde istediği forma sokarak işleme sürecine devam ediyor. Kantar, ince işçilik gerektiren gümüş işlemeyi kıl testereyle özenle yapıyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından gümüş, usta ellerde takı ve süs eşyalarına dönüşüyor.

Gümüş ustası Kantar, babasından devraldığı mesleği sevgiyle icra ettiğini belirtiyor. 30-35 yıldır bu işte olduğunu kaydeden Kantar, “Çeyrek asrı aşkın zamandır bu işle uğraşıyorum. Bu iş baba mesleği, babamdan bana kaldı, amcalarımdan da babama kalmıştı. Ben de yaklaşık 30-35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İşimi aşkla, zevkle yapıyorum” diyor. Elhamdülillah, işlerimizin gayet iyi gittiğini ifade eden Kantar, “Tezgahımız olduğu müddetçe hamdolsun, şükür olsun” şeklinde konuşuyor.