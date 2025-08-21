Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze’ye Yardım Yapıyor

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılardan sonra, 300 tırdan fazla insani yardım malzemesinin Gazze’ye ulaşmasını sağladı ve toplamda 3 milyon dolar nakdi yardım dağıttı. Vakıf, saldırılar nedeniyle derinleşen gıda krizine duyarsız kalmayarak yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, gıda, giyim, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi malzeme ve bebek ürünlerini de bölgeye göndermeye devam ediyor.

NAKİT YARDIM VE GIDA DESTEĞİ

Saldırıların başlangıcından itibaren toplam 3 milyon dolar nakdi yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vakıf, Mısır ve Ürdün’den temin ettiği gıda, hijyen ve giyim gibi insani yardım malzemeleri ile 300 tırdan fazla aracın Gazze’ye girişini gerçekleştirdi. Ayrıca, 2024 ve 2025 kurban dönemlerinde Mısır’da 14 bin hisse kurban keserek elde edilen etlerin konserve dönüşümünü sağlayıp Gazze’ye ulaştırdı.

SICAK YEMEK VE SAĞLIK DESTEĞİ

Günlük olarak 2 bin kişiye sıcak yemek hazırlayarak Gazze’de toplamda 100 bine yakın kişiye yemek dağıtımı yapan vakıf, bölgede görev yapan 40 sağlık çalışanına düzenli maaş ödemesi yapıyor. Şifa Hastanesi’ne tıbbi destek sağlanırken, bölgeye 1350 ton su dağıtımı da gerçekleştirildi.

EĞİTİM VE YARDIM DESTEKLERİ

Vakıf, Gazze’deki Mısır’da öğrenim gören 400 üniversite öğrencisinin okul harcırahını düzenli olarak karşılıyor. Ayrıca, 3 bin Gazzeli aileye aylık nakit yardımı ile gıda desteği sağlıyor. Mısır’da bulunan 3 bin lise ve üniversite öğrencisine burs desteği veriyor ve 2 bin 500 üniversite öğrencisinin sınav harçlarını karşılıyor. Gazzeli yaralı ve kanser hastası 100 ailenin ameliyat masraflarını üstlenen vakıf, ayrıca Gazzeli aileler için 80 daire kiralayarak kira ve eşya desteği de sunuyor.