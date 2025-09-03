“Aziz Milletimiz Ülkemizin Kaderini Belirleyecek.”

KADARIMIZI YAZACAK OLAN MİLLETİMİZ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin ‘Türkiye Buluşmaları’ programı çerçevesinde Van’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililer de yer aldı. İnan burada yaptığı konuşmada, “Bu topraklar, tarih boyunca türlü imtihanlardan geçti. Terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafya karşı karşıya kaldı. Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır” diye belirtti. Ayrıca, çok önemli bir konunun gündem dışı tartışmalarla sulandırılmasının büyük bir vebal doğuracağını ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DEĞİL, MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ

İnan, terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhunun Van’ın sokaklarında ayakta kalmaya devam ettiğini belirtti. “Kürt’üm, Alevi’yim demekten korkan insanlarımız oldu. Şimdi kendini ifade edebilen bir Türkiye mevcut.” diyen İnan, AK Parti’nin bu özgür Türkiye’yi sağladığını vurguladı. Van’ın artık huzur ve güven ortamının sağlandığı bir şehir haline geldiğini belirten İnan, “Bu ülkenin kaderini terör örgütleri değil, aziz milletimiz yazacak.” şeklinde konuştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bu yıl 4 bin 738 öğrencinin kayıt yaptırmış olduğunu kaydeden İnan, bu durumun değişimin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

CHP GENEL BAŞKANI’NI ELEŞTİRİYOR

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Özgür Özel, suça karışmış kişilerce rehin alınmış biçimde genel başkanlık koltuğunda oturuyor.” dedi. Özgür Özel’in özgür bir gündem belirlemekten uzak olduğunu ifade eden İnan, CHP’nin içinde bulunduğu durumu “rantçıların esir aldığı dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvranıyor” şeklinde değerlendirdi. İnan, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde bir oy alacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

İnan, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve organize sanayi bölgesine yaptığı ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde Uygulama Oteli’nde gençlerle bir araya gelecek.