Aziz Sancar, Beyin Kanseri Üzerinde Çalışıyor

AZİZ SANCAR’DAN BEYİN KANSERİ AÇIKLAMASI

Ünlü Türk bilim insanı, 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, son üç yıldır üzerinde çalıştıkları beyin kanserlerine ilişkin ilacın fareler üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı. İnsan üzerinde yan etki incelemelerine henüz başlanmadığını belirten Sancar, çalışmaları için 2 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz.” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA MADDE İHTİYACI

Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlarken, beyin tümörlerinin ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer aldığını vurguladı. Mevcut kanser ilaçlarının kan-beyin bariyerini geçmediğini söyleyen Sancar, yeni keşfettikleri bileşenin beyne girerek kanser hücresini yok ettiğini aktardı. “Üç yıl önce bunun haberini vermiştik, üç yıl sonra makaleyi yayınladık. Bu işler yavaş gidiyor,” diyen Sancar, EdU bileşiğinin hızlı bölünen kanserli hücreleri öldürürken sağlıklı hücreleri koruyabileceğine dikkat çekti.

Sancar, destek bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, “O kadar çok çalışmalar, yayınlar, buluşlar var ki bu konuda. İddiası olanlar çok fazla.” dedi. İlaç firmalarının hangi çalışmaları destekleyeceklerine karar vermekte zorlandığını belirten Sancar, “Bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız.” diyerek, acil insan denemelerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Kanser hastalarına tanı konulduktan sonra ortalama yaşam sürelerinin 14-16 ay olduğunu belirten Sancar, “Ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek o kadar iyi.” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN BELİRSİZLİK VE GENÇLERE MESAJ

Sancar, farelerde hayatta kalma sürelerini iki katına çıkardıklarını, ancak beyin kanserini tedavi edeceklermiş gibi bir iddiada bulunmanın yanlış olduğunu dile getirdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin başkanının kendisine, insanlarda yan etki araştırması için 2 milyon dolar harcaması gerektiğini söylediğini aktaran Sancar, Trump yönetiminin bilimsel araştırmalara yönelik bütçede kesintiler yaptığını belirterek, “Ciddi bir belirsizlik var.” dedi. Sancar, Türkiye’deki gençlere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye’ye dönün. Benim Türkiye’ye dönen üç öğrencim var, üçü de profesör şimdi.”