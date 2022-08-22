Aziz Sancar’dan güzel haber! Beyin kanseri tedavisinde gelişme

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan beyin kanseri tedavisi ile ilgili açıklama geldi.

Sancar, EdU adı verilen molekülün, sinir hücrelerine zarar vermeden beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğine dair bir çalışmaya imza attı.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, EdU adı verilen molekülün, sinir hücrelerine zarar vermeden beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğine dair bir çalışmaya imza attı.

Yıllardır DNA’nın onarım sistemi üzerinde çalışan Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Beyin Tümörü için de önemli bir araştırmaya imza attı.

Ekibiyle birlikte EdU isimli molekülü kullanarak DNA hasarının nasıl onarıldığını araştıran Prof. Dr. Sancar’ın bu çalışması ile birlikte beyin tümörü olan bir hastada sinir hücrelerine zarar vermeden tümörü öldüren ilaçlar geliştirmenin yolu açılacak.

Bu çalışma tedavisi oldukça zor olan gliablastoma isimli beyin tümörü için önemli bir umut ışığı. Araştırma yayına kabul görürken, Amerika’nın önemli bilimsel yayınlarından biri olan PNAS isimli derginin ilk sayısında yayınlanması bekleniyor.

‘BÖYLE BİR ETKİ BEKLEMİYORDUK’

Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı’ya açıklamalar yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, şunları söyledi: “EdU molekülü, sağlam DNA’da, sanki DNA hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu! Böyle bir etki beklemiyorduk! Sebebini araştırdık. Bozulmamış sağlam hücrelerin bulunduğu besi ortamına EdU molekülü koyduk ve baktık ki hücre onarım mekanizmasını çalıştırarak bu molekülü durmadan kesip çıkartıyor. Çıkarılan molekül serbest kalınca tekrar genoma giriyor, hücre onu tekrar kesip dışarı atıyor ve kör döngü böyle devam ediyor. Sonunda EdU ile başa çıkamayan hücre ölüyor (apoptoz).”