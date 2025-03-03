Aziz Sırnaç, UCI Gelişim Müdürlüğü’ne Atandı

AZİZ SIRNAÇ’IN ATANMASI

UCI City Mountainbike organizasyonu, 2025-2030 dönemini kapsayan Gelişim Müdürlüğü görevine Aziz Sırnaç’ı resmi olarak atadığını bildirdi. 2018’den bu yana dağ bisikleti organizasyonlarında aktif rol alan Aziz Sırnaç, Türkiye’nin ilk Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası ile birlikte, ilk BMX Dünya Kupası ve Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası’nı Sakarya’da düzenleyerek büyük başarılar elde etti. Bisiklet camiasında önemli bir uluslararası göreve getirilen Sırnaç, şehir merkezlerinde dağ bisikleti yarışları düzenleyen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından kurulan City Mountainbike yapısının bir parçası oldu. Bu organizasyon, Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ve UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası gibi önemli etkinliklerin resmi ev sahipliğini üstleniyor. Ayrıca, bisiklet sporunu daha geniş kitlelere tanıtmayı ve şehir içi bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

SIRNAÇ’IN SORUMLULUKLARI

Aziz Sırnaç, Gelişim Müdürlüğü görevinde, aday ülkelerin değerlendirilmesi, organizasyonların yeterlilik düzeylerinin analiz edilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi gibi büyük bir sorumluluk alacak. Bu kritik pozisyondaki görevleri, bisiklet sporunun kentsel alanlardaki gelişimini uluslararası düzeyde desteklemeyi içeriyor.

AZİZ SIRNAÇ’IN AÇIKLAMALARI

Atanmasıyla ilgili düşüncelerini belirten Aziz Sırnaç, “Ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu, yıllarca uluslararası arenada kritik görevler üstlenerek bizlere ilham verdi. Bu bağlamda ben de, 2030 yılına kadar yürütecek olduğum görevi başarıyla yerine getirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bu atamanın ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MÜFTÜOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu konuyla alakalı görüşlerini aktararak, “Uluslararası alanda sporun her branşında etkin diplomasi yürüten ülkemiz, bisiklet dalında da bu mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Uzun yıllardır UCI ve Balkan Bisiklet Birliği’nde yürüttüğümüz görevlerin yanı sıra, son iki dönemdir Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığını da yürütüyorum. Arkadan gelen yeni nesil spor yöneticilerimizin de uluslararası pozisyonlarda yer alması büyük bir kazanım. Aziz Sırnaç’ın City Mountainbike’ta üretken ve başarılı bir süreç yöneteceğine inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu atama, Türkiye’nin uluslararası spor alanındaki görünürlüğünü artırmak ve bisiklet sporunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aziz Sırnaç’ın bu yükümlülüğü, bisiklet camiasında büyük bir heyecan yaratıyor ve gelecekteki organizasyonlar için umut veriyor.